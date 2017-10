Türkische Streitkräfte bestätigen Einsatz in Nordsyrien

Die Rettungskräfte der Syrischen Weisshelme sind nach einem türkischen Raketenangriff auf Maaret al-Numan im Einsatz. © KEYSTONE/AP Syrian Civil Defense White Helmets

Einen Tag nach dem Einrücken der türkischen Armee in Nordsyrien haben die Streitkräfte den Einsatz offiziell bestätigt. Es handle sich um einen «Erkundungseinsatz» in der Provinz Idlib, der am Vortag begonnen habe, teilte das türkische Militär am Montag mit.