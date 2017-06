Türkischer Amnesty-Chef festgenommen

Türkische Polizisten verhaften einen Mann, der am 1. Mai zu einer Demonstration am Taksim Platz vordringen wollte.(Archiv) Am 6. Juni wurde der Chef von Amnesty International verhaftet. Die Menschenrechtsorganisation verlangt seine Freilassung und die Freilassung weiterer 22 Anwälte in der Türkei. © KEYSTONE/EPA/CEM TURKEL