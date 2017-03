Türkischer Aussenminister in Bern

Bundesrat Didier Burkhalter und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu bei einem früheren Treffen im vergangenen November in Kehrsatz bei Bern (Archiv) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Zehn Tage nach seiner Absage kommt der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu nun doch in die Schweiz. Er trifft Bundesrat Didier Burkhalter und anschliessend Landsleute in der türkischen Botschaft in Bern.