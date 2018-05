Tunesier rast mit über 100 km/h durch Amriswil

Der Mann wurde am 5. Mai 2018 um ungefähr halb vier Uhr morgens von einem Blitzer erwischt. Dieser zeigte den unglaublichen Wert von 102 km/h an. Innerorts. «Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Lenker die Höchstgeschwindigkeit um 52 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht», schreibt die Kantonspolizei Thurgau.

Nun ist es der Thurgauer Polizei gelungen, den Mann aufzuspüren. Es handelt sich beim verantwortlichen Lenker um einen 32-jährigen Tunesier aus der Region. Der Führerausweis wurde dem Mann entzogen und das Auto vorläufig beschlagnahmt.

(red.)