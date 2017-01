Endlich! Das «Tupac»-Biopic kommt

Am 16. Juni 2017 wäre Tupac Shakur 46 geworden: An dem Tag soll das Biopic des vor 20 Jahren erschossenen Rappers in die US-Kinos kommen. (Archivbild) © Keystone/AP Columbia Pictures/ANONYMOUS

Das Biopic des vor 20 Jahren verstorbenen US-Rappers Tupac Shakur hat nach einer turbulenten Entstehungsgeschichte einen Starttermin: «All Eyez on Me» wird am 16. Juni, dem 46. Geburtstag des Musikers, in den US-Kinos starten.