Turbulenter Trainingstag mit Stürzen und Feuer

Sanitäter leisten dem verunfallten Michele Pirro Erste Hilfe © KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Italien in Mugello geht es heiss zu und her. Tom Lüthi kommt allerdings nicht auf Betriebstemperatur und wird in der MotoGP-Klasse nur 24.Das zweite freie Training der MotoGP-Klasse hatte es in sich.