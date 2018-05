Turin verliert Goalie-Legende Buffon nach dieser Saison

In seinen 17 Jahren absolvierte Buffon über 650 Spiele für Juventus und prägte eine äusserst erfolgreiche Ära. Der Weltmeister von 2006 mit Italien gewann mit dem italienischen Rekordmeister neun Meistertitel und vier Mal den Cup.

Verwehrt blieb dem Goalie jedoch ein Triumph in der Champions League. 2003 scheiterte er mit Juventus ebenso an Liga-Konkurrent AC Milan (im Penaltyschiessen) wie 2015 an Barcelona (1:3) und 2017 an Real Madrid (1:4). Über seine Zukunftspläne machte Buffon vorerst keine weiteren Angaben.

(SDA)