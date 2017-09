Turkish Airlines will bei Boeing 40 «Dreamliner» kaufen

2014 erhielt Air New Zealand die allererste Boeing 787-9 Dreamliner. (Archiv) © Keystone/AP The Seattle Times/MIKE SIEGEL

Die Fluggesellschaft Turkish Airlines will beim Flugzeugbauer Boeing im grossen Stil Langstreckenjets kaufen. Der Deal soll 40 Exemplare des jüngsten Typs Boeing 787-9 «Dreamliner» umfassen, wie Boeing in der Nacht zum Freitag in New York mitteilte.