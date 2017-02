Turkmenistans Präsident mit 98 Prozent wiedergewählt

Turkmenistans Präsident Gurbanguli Berdimuchamedow am Sonntag nach der Stimmabgabe in der Hauptstadt Aschchabad. © Keystone/AP/ALEXANDER VERSHININ

Bei der Präsidentschaftswahl in Turkmenistan ist Amtsinhaber Gurbanguli Berdimuchamedow mit 98 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Das am Montag in der Hauptstadt Aschchabad bekanntgegebene Ergebnis lag knapp über dem Stimmenanteil von 2012 und deutlich über dem Resultat von 2007.