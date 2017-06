Turnen und festen im Toggenburg

«Wir sind rundum zufrieden. Wir hatten eine intensive Zeit als Verein, super Wetter für die spannenden Wettkämpfe und stimmungvolle Feste an beiden Abenden», sagt Walter Schlegel, OK-Präsident des Toggenburger Turnfests nach der Schlussfeier am Sonntagmittag. Sein persönliches Highlight seien die Vereinswettkämpfe am Samstagnachmittag mit über 5000 Turnerinnen und Turnern gewesen. «Es war das Hauptelement des Turnfestes und deshalb freut es mich umso mehr, dass alles gut gelaufen ist», erklärt Schlegel.

Es war das erste Mal, dass in Wattwil ein Turnfest mit so vielen Teilnehmern stattfand. Deshalb nahm man auch die kleinen Startschwierigkeiten locker: «Am Freitag gab es einige kleinere Sachen, die vergessen gegangen waren. Da fehlte ein Bleistift, dort ein Schreibblock. Und auch bei der Festwirtschaft dauerte es etwas, bis die Abläufe reibungslos funktionierten», sagt Schlegel. Aber zum Glück hätten am Freitag die Einzelwettkämpfe mit etwas weniger Turnern als am Samstag stattgefunden, sodass der Freitag eine Art Probelauf gewesen sei. «Am Samstag hat alles gut funktioniert.»

Alles in allem schätzt der OK-Präsident, dass zwischen 6000 und 7000 Turner und Zuschauer an diesem Wochenende im Wattwil zu Besuch waren. «Ich glaube, es ist uns gelungen, das Toggenburg und den Turnsport in einem guten Licht zu präsentieren.»

(red.)