Serena Williams bei ihrem vorerst letzten Turniereinsatz: auf dem Weg zum Grand-Slam-Titel im Final des Australian Opens Ende Januar © KEYSTONE/EPA AAP/LUKAS COCH

Die Weltranglisten-Erste Serena Williams sagt ihre Teilnahme an den Turnier von Indian Wells und Miami ab. Probleme am linken Knie behindern die Amerikanerin derzeit.Damit wird Angelique Kerber in zwei Wochen wieder unabhängig von ihrem Abschneiden im kalifornischen Wüstenort die Weltnummer 1.