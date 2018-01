Tusk und Juncker bieten Grossbritannien Verbleib in der EU an

Offene Herzen und Türen: EU-Ratspräsident Tusk macht deutlich, dass für die Briten ein Rücktritt vom EU-Austritt durchaus möglich wäre. © KEYSTONE/EPA/PATRICK SEEGER

EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben Grossbritannien den Verbleib in der EU angeboten. Falls die Briten ihre Meinung änderten, seien «unsere Herzen weiter offen für Sie», sagte Tusk am Dienstag im EU-Parlament in Strassburg.