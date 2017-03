Twitter bestätigt pro-türkische Hackerangriffe und ermittelt

Riesentransparent mit Foto des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Taksim-Platz in Istanbul © KEYSTONE/AP/LEFTERIS PITARAKIS

In dem Streit um Abstimmungskampfauftritte türkischer Politiker in Europa hat der Kurzbotschaftendienst Twitter Hackerangriffe bestätigt. Die Unternehmensleitung kündigte am Mittwoch Untersuchungen wegen Schmähungen gegen Deutschland und die Niederlande an.