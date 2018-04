Twitter hält sich in schwarzen Zahlen

Twitter kann sich zum Jahresauftakt über mehr Nutzer freuen. (Archiv) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der bis vor kurzem chronisch verlustreiche Kurznachrichtendienst Twitter hat sich im zweiten Quartal in Folge in den schwarzen Zahlen gehalten – und die Anleger sind begeistert. Die Twitter-Aktie sprang am Mittwoch vorbörslich um mehr als sechs Prozent hoch.