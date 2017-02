Twitter will missbräuchliche Inhalte bekämpfen

Twitter will kontroverse Inhalte in der Timeline weniger sichtbar machen und missbräuchliche Antworten weniger prominent darstellen beziehungsweise ausblenden. Das ist einer von drei Schritten, die der US-Kurznachrichtendienst gegen Spam und Hass im Netz ankündigte. © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der Kurznachrichtendienst Twitter will verstärkt gegen Hass im Netz und problematische Inhalte vorgehen. Das US-Unternehmen kündigte in einem Blogeintrag am Dienstag dazu drei Schritte an. So wolle man Accounts, die zu Missbrauchszwecken eingerichtet werden, Einhalt gebieten.