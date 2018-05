U17-EM: FCSG stellt die grösste Spieler-Fraktion

An grosse Turniere der U-17 Nationalmannschaft denkt man gerne zurück. 2002 wurden Barnetta, Senderos und Co. in Dänemark Europameister. 2009 wurden Ben Khalifa, Buess, Xhaka, Seferovic und so weiter sogar Weltmeister.

Jetzt geht’s wieder los. Ab heute Freitag kämpft die U-17 Nati in England um den nächsten Titel. Los geht es um 14.00 Uhr im St. George’s Park mit dem Spiel gegen Italien. In den Gruppenspielen folgen Israel (7. Mai) und der Gastgeber England (10. Mai).

Jeder fünfte Spieler ist St.Galler

Mit dabei im 20 Mann grossen Kader sind vier Spieler vom FCO (Future Champs Ostschweiz): Fabio Solimando (Verteidigung), David Jacovic (Verteidigung), Jan Wörnhard (Verteidigung) und Christian Witzig (Mittelfeld). Grün-weiss stellt damit die grösste Spieler-Fraktion, gefolgt vom FCZ, GC und YB mit je drei Spielern. Der Captain der U17-Nationalmannschaft ist ebenfalls ein Ostschweizer: Der Thurgauer Julian von Moos. Er spielt bei GC.

«Bei Kontern sind wir gefährlich»

Seit dem letzten Sommer ist Stefan Mariani der Coach der Mannschaft: «Wir sind eine laufstarke Mannschaft mit schnellen Spielern. Vor allem bei Kontern sind wir gefährlich. Aber auch das Defensivverhalten hat sich dieses Jahr verbessert». Das Teamwork stimme. «Jeder ist bereit, sich für den anderen einzusetzen.»

Das vollständige Aufgebot der Schweizer U-17 Nationalmannschaft gibt es hier.

(cas)