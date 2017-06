Uber-Chef Kalanick beugt sich dem Druck und nimmt Auszeit

Travis Kalanick, CEO und Mitbegründer des Fahrdienstvermittlers Uber: In einer E-Mail an seine Mitarbeiter kündigte er eine unbefristete Auszeit an. © KEYSTONE/EPA FILE/ANDREW GOMBERT

Uber-Chef Travis Kalanick nimmt nach massiven Turbulenzen bei dem Fahrdienst-Vermittler eine Auszeit. Der 40-Jährige Mitgründer kündigte das in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Dienstag an.