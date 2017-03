Uber-Fahrer müssen Englisch können

Uber-Fahrer in London, die keine Grundkenntnisse in Englisch vorweisen, drohen ihre Lizenz zu verlieren. Laut Uber betrifft das etwa 33'000 Fahrer. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP ap/JEFF CHIU

Uber-Fahrer müssen in London Grundkenntnisse in Englisch vorweisen. Ein Gericht hat am Freitag entschieden, dass eine entsprechende Anordnung der öffentlichen Verkehrsbetriebe Transport of London (TfL) rechtens ist.