UBS legt in US-Hypothekenstreit 445 Millionen Dollar auf den Tisch

Die UBS zahlt in den USA eine Busse von 450 Millionen Franken an die National Credit Union Association (NCUA) und legt damit einen Hypothekenstreit bei. (Archiv) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Zur Beilegung eines US-Immobilien-Rechtsstreits muss die UBS tief in die Tasche greifen. Die Grossbank bezahlt in Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von zwei Genossenschaftsbanken 445 Millionen Dollar an die National Credit Union Association (NCUA).Das teilte die Behörde am Montagabend mit.