Im ersten Teil des dokumentarischen Portraits werden die Anfänge und der Werdegang des legendären Komponisten, Sängers und Musikers mit bisher zum Teil unveröffentlichtem Archivmaterial aufgezeigt. Die Spurensuche führt an verschiedene Orte, lässt enge Freunde und Wegbegleiter zu Worte kommen und versucht das Phänomen des Ausnahmekünstlers Udo Jürgens zu beleuchten. So erinnern sich Manager Freddy Burger, Bandleader Pepe Lienhard und weitere prominente Zeitzeugen und ordnen die Bedeutung seines Werkes ein. Die Dokumentation zeigt einen tiefsinnigen, verletzlichen Menschen, der sein wahres Glück auf der Bühne fand. Der Schöpfer von über 1000 Liedern erreichte mit seinen unzähligen Hits und Evergreens, die auch von Weltstarts wie Sammy Davis jr., Shirley Bassey, und Bing Crosby äusserst erfolgreich interpretiert wurden, international so viele Menschen, wie kein anderer deutschsprachiger Komponist der populären Unterhaltungsmusik. Von seiner ungebrochenen Popularität zeugen unter anderem die zwei aktuellen Special Edition Tonträger «Merci, Udo!» Vol. 1 & 2, die in Deutschland kurz vor der begehrten Platin- respektive Gold-Auszeichnung stehen.

Im zweiten Teil von «Udo Jürgens – eine Legende – unvergessen», wird das letzte Konzert im ausverkauften Zürcher Hallenstadion vom 7. Dezember 2014 gezeigt.

Udo Jürgens beendete seine letzte Tournee im Alter von 80 Jahren mit dem provokativ lebensbejahenden Titel «Mitten im Leben» traditionellerweise in seiner Wahlheimat Zürich. Die emotionale Aufzeichnung ist ein Stück Musikgeschichte und schliesst eine unglaubliche und stilbildende Künstlerkarriere auf würdige Weise ab. Der Termin zur Aufnahme des letzten Live-Konzertes war eine schicksalshafte Fügung, denn niemand hatte damit gerechnet, dass es Udos letztes sein würde. So endet das Ton- und Bilddokument mit dem letzten Akkord, den er je auf einer Bühne vorgetragen hat. Nur wenige Tage später riss der Tod Udo Jürgens völlig unerwartet bei einem Spaziergang am Bodensee während der Weihnachtspause seiner grossen Tournee mitten aus dem Leben. Udo Jürgens hat im Weltrepertoire der Unterhaltungsmusik unauslöschliche Spuren hinterlassen. Und er liess es sich auch nach sechs Jahrzehnten im Showbusiness nicht nehmen, die Missstände der Welt mit deutlichen Worten in seinen Liedertexten und auch pointierten Kommentaren zwischen den Darbietungen anzuprangern. Udo Jürgens machte sich unermüdlich stark für das hohe Ziel von mehr Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Liebe. Nicht als Moralist, sondern als besorgter Bürger und Idealist, der keinen Anspruch auf die eigene Unfehlbarkeit stellte. Bei aller Ernsthaftigkeit hatte der bekennende Lebemann aber auch seinen Schalk und die loyale Liebe zu den unbeschwerteren «Oldies», denen er so viel verdankte, nie verloren.