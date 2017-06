Udo plant eine «Panik City»

Udo Lindenberg steht vor dem Klubhaus St. Pauli am Spielbudenplatz in Hamburg: Hier will der Musiker seine "Panik City" einrichten. © Keystone/DPA dpa/A4281/_CHRISTIAN CHARISIUS

Für museumsreif hält sich Udo Lindenberg nicht. Was der Rockstar im Herbst in Hamburg eröffnen will, soll zwar eine Zeitreise durch sein «Udoversum» werden, aber mit «Hightech und Hightext».