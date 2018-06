Kastrationspflicht kommt vors Volk

Unter der Annahme, dass ein Katzenpaar zwei Mal pro Jahr Nachwuchs erhält und jeweils 2,8 Kätzchen pro Wurf überleben, ergibt sich nach zehn Jahren ein Katzenbestand von über 80 Millionen Tieren. Deshalb sollten streunende Katzen kastriert werden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

In Bern sind am Dienstag über 115’000 Unterschriften für eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen dem Parlament übergeben worden. Mit der Kastrationspflicht soll die übermässige Vermehrung der Tiere eingedämmt und so das Katzenleid vermindert werden.