Über 200 Menschen sind am Montag in Russland bei landesweiten Protesten von Anhängern des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny festgenommen worden. Dies meldeten die russische Website OVD Info und Reporter der Nachrichtenagentur AFP vor Ort. Die meisten Festnahmen gab es in Moskau und St. Petersburg.

(SDA)