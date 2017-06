Pride-Parade in Israel zieht Hunderttausende an

Teilnehmer der "Wigstock Drag Queen Show" in Tel Aviv, die diese Woche im Vorfeld der grossen Gay Pride vom Freitag stattgefunden hat. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

Mehr als 200’000 Menschen haben am Freitag auf der Gay-Pride-Parade in Tel Aviv ausgelassen und friedlich gefeiert. Der farbenfrohe Umzug stand dieses Jahr unter dem Motto «Bisexual Visibility» (etwa: Bisexuelle Sichtbarkeit). Das teilte die Stadt als Veranstalter am Nachmittag mit.