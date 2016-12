Über die Hälfte der Wohnungssuchenden nach zwei Monaten fündig

Durchschnittlich besichtigen Mieter auf der Suche nach einer neuen Bleibe sechst Wohnungen und sie schreiben 3,5 Bewerbungen. Das ergibt eine repräsentative Befragung, die der Internetvergleichsdienst comparis.ch im Dezember durchführen liess.

In den vergangenen zwei Jahren sind ein Drittel der Schweizer Mieterinnen und Mieter umgezogen. 59 Prozent von ihnen fand innerhalb von zwei Monaten eine neue Wohnung, 28 Prozent gar innerhalb von einem Monat. Noch vor drei Jahren schafften dies nur 21 Prozent in so kurzer zeit, schreibt comparis.ch in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Regional gibt es jedoch beträchtliche Unterschiede. Deutschschweizer finden am schnellsten eine Wohnung, während Romands und Tessiner erst nach vier Monaten ein neues Mietobjekt fanden.

(SDA)