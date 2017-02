Bewaffneter Mann überfällt Denner

Kurz vor 18 Uhr betrat der vermummte Täter die Denner-Filiale an der Hauptstrasse in Arbon. Er ging zu den Kassen, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld. Die Angestellte händigte dem Täter mehrere hundert Franken aus der Kasse aus. Danach verliess er den Laden und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Die Fahndung, welche sofort eingeleitet wurde, blieb zunächst ohne Ergebnis. Experten vom Kriminaltechnischen Dienst sicherten die Spuren am Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mann unbekannten Alters, helle Hautfarbe, 170 bis 175 cm gross und schlank. Er trug eine schwarze Jacke mit hellen Streifen an den Armen und blaue Jeans. Sein Gesicht war vermummt mit einer Sturmmaske mit Sehschlitzen (“Roger-Staub-Mütze”).

Unmittelbar vor dem Überfall kauften eine Einzelperson sowie ein älteres Ehepaar im Laden ein. Sie und weitere Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Arbon unter der Nummer 071 221 41 00 zu melden.

(Kapo TG/red)