Überfall auf Hotelanlage in Manila: Mutmasslicher Täter tot

Mysteriöser Überfall auf Hotel- und Casino-Komplex in Manila: Der mutmassliche Täter hat sich in einem Hotelzimmer selbst verbrannt. © KEYSTONE/AP/BULLIT MARQUEZ

Nach einem Überfall auf einen Hotel- und Casinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila hat sich der mutmassliche Täter selbst getötet. Der Mann verbrannte sich in der Nacht zum Freitag in dem Hotelzimmer, in dem er sich verbarrikadiert hatte.