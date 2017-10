Der vierfache Bundesliga-MVP schoss zwölf Tore und war damit massgeblich am siebenten Sieg des Titelverteidigers beteiligt. Weil die Füchse Berlin beim 27:33 gegen Hannover-Burgdorf in der 9. Runde die erste Saisonniederlage kassierten, übernahmen die Rhein-Neckar Löwen sogleich die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga.

