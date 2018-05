Überraschungssiegerin bei den Kuh-Kämpfen

Veielett (links) setzte sich in einem aufreibenden Kampf gegen die ältere Ruska durch. © Keystone/EPA KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Veielett heisst die Überraschungssiegerin bei den Eringerkuh-Kämpfen in Aproz VS. Die jüngste Finalistin setzte sich am Sonntag gegen ältere und erfahrenere Konkurentinnen durch.