UEFA lockert Europacup-Reglement

Manuel Akanji war auch wegen der Beschränkungen im UEFA-Reglement für Winter-Transfers von seinem neuen Klub Borussia Dortmund nicht für die Europa League gemeldet worden. Dortmund ist mittlerweile ausgeschieden

Die UEFA lockert das Reglement für Einsätze in der Champions und in der Europa League für Spieler, die in der Winterpause engagiert werden.Die Klubs können nunmehr drei neue Spieler ohne Einschränkung für die beiden Wettbewerbe melden. Bisher konnte lediglich ein Spieler nachgemeldet werden.