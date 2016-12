Ueli Maurer will Soldaten an der Grenze

Will 50 Soldaten für die Grenzwache: Bundesrat Ueli Maurer am Donnerstag in Adelboden. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Bis zu 50 Armeeangehörige sollen im kommenden Jahr das Grenzwachtkorps unterstützen. Er werde einen entsprechenden Antrag stellen, sagte Bundesrat Ueli Maurer am Donnerstag an der Jahresmedienkonferenz in Adelboden.