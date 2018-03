Maurer denkt nicht an Rücktritt

Seit 2009 im Bundesrat: Der Zürcher SVP-Politiker Ueli Maurer. (Archivbild) © KEYSTONE/MARCEL BIERI

SVP-Bundesrat Ueli Maurer will für eine weitere Amtsperiode in der Landesregierung bleiben. In einem Zeitungsinterview hat er durchblicken lassen, dass er 2019 als 69-Jähriger erneut zur Wahl antreten will.