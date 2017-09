Ukraine blockiert Einreise von Georgiens früherem Präsidenten

Die Ukraine hat die angekündigte Einreise des früheren georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili verhindert. Ein Zug, in dem Saakaschwili von Polen in die Ukraine reisen wollte, wurde in der polnischen Grenzstadt Przemysl gestoppt. © KEYSTONE/EPA PAP/DAREK DELMANOWICZ

Die Ukraine hat die angekündigte Einreise des früheren georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili verhindert. Ein Zug, in dem Saakaschwili von Polen in die Ukraine reisen wollte, wurde am Sonntag in Przemysl im Süden Polens gestoppt.