Ukrainer protestieren für Reformen

Gekommen, um zu bleiben: Viele der Demonstranten stellten vor dem Parlament Zelte auf und kündigten an, dass die Aktion noch Tage dauern wird. © Keystone/EPA/Sergey Dolzhenko

Den zweiten Tag in Folge haben Hunderte Menschen in Kiew vor dem ukrainischen Parlament für Reformen demonstriert. Dutzende Zelte mit Feldküche blockierten die Hauptstrasse durch das Regierungsviertel. Viele Demonstranten verbrachten die Nacht in den Zelten.