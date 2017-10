Madrid will eine klare Antwort

Gemeinsamer Weg oder Spaltung: Die spanische Regierung in Madrid wird von der Regionalregierung in Katalonien nur eine klare Antwort akzeptieren. © Keystone/AP/Manu Fernandez

Bei ihrem am Montag ablaufenden Ultimatum an die Separatisten in der Region Katalonien will die spanische Regierung eine klare Antwort. Bei einer unklaren Aussage werde man «Massnahmen ergreifen müssen» sagte Innenminister Juan Ignacio Zoido.