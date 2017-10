Madrid kündigt Schritte zum Entzug der katalanischen Autonomie an

Droht erneut mit der Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien: Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont. (Archiv) © Keystone/AP/MANU FERNANDEZ

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy will mit Zwangsmassnahmen gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien vorgehen. Er zog damit am Donnerstag die Konsequenzen aus der Weigerung der Regionalregierung in Barcelona, auf sein Ultimatum einzugehen.