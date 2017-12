Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird in den USA am meisten bewundert - noch vor dem aktuellen Präsidenten Donald Trump. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/CHARLES REX ARBOGAST

Der frühere US-Präsident Barack Obama ist der Mann, den die US-Bürger am meisten bewundern. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Gallup gaben 17 Prozent der Bürger an, Obama am meisten zu bewundern.