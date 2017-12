Umstrittener US-Kardinal Law nach langer Krankheit gestorben

Bernard Law in einer Aufnahme aus dem Jahr 2013. Der US-Kardinal hatte im Zuge eines 2002 ans Licht gekommenen Missbrauchsskandals zugegeben, einen pädophilen Priester gedeckt zu haben. (Archiv) © Keystone/AP/Gregorio Borgia

Der umstrittene US-Kardinal Bernard Law ist tot. Law sei am Mittwochmorgen nach langer Krankheit gestorben, teilte der Vatikan mit. Der 86-Jährige war kürzlich in Rom in ein Spital eingeliefert worden.Law stand im Mittelpunkt des Missbrauchsskandals.