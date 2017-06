Umsturz in Schlussetappe: Däne Fuglsang holt Dauphiné-Gesamtsieg

Mit Solo-Sieg am Schlusstag zum Gesamtsieg: der Däne Jakob Fuglsang (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Richie Porte büsst am Schlusstag des Critérium du Dauphiné seine Gesamtführung noch ein. Der Däne Jakob Fuglsang holt sich am Sonntag den Etappen- und auch den Gesamtsieg in Frankreich.