Umweltschützer setzten sich im Kampf gegen Flughafen bei Nantes durch

Umweltschutz statt Wirtschaftsförderung: Die Flughafengegner haben nach Jahrzehnten des Widerstands gewonnen. © KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Nach mehr als vier Jahrzehnte andauernden Protesten haben Umweltschützer in Frankreich das Aus für einen Regionalflughafen erwirkt. Die Regierung in Paris kippte am Mittwoch die Pläne zum Bau des Airports Notre-Dame-des-Landes in Westfrankreich.Dies teilten die Behörden in Nantes mit.