Unbekannte demolieren 17 Autos

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte die meisten Autos in einer Tiefgarage an der Schulstrasse. Aber es waren auch Autos an der Rorschacher-, Trogener- und Kriessernstrasse sowie eines auf einem Feldweg im Gebiet Baffles betroffen.

Meist schlug die unbekannte Täterschaft eine kleine Seitenscheibe bei einem Auto auf, öffnete dieses und durchsuchte es. Bislang liegen noch keine abschliessenden Angaben über mögliches Diebesgut vor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Betroffen sind laut der Polizei 17 Fahrzeuge.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet die Bevölkerung um Hinweise.

(red)