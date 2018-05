Unbekannte ersäufen Katzen

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hätten eine oder mehrere unbekannte Personen in Lustenau auf Höhe des Wasserwerkes zwei Katzen mit Futter angelockt, schreibt die Poliziinspektion Lustenau in einer Mitteilung.

Anschliessend wurden die beiden Kätzchen offenbar auf noch unbekannte Weise, möglicherweise durch Ertränken, getötet. Das Fell der beiden Tiere war durchnässt. Die unbekannten Täter legte die Tiere an den Rand einer Zufahrt zum Rheinvorland-Radweg ab. Offenbar seien in der Nachbarschaft schon öfters Katzen verschwunden beziehungsweise tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt in Richtung Tierquälerei und bittet Zeugen, sich zu melden.

(red.)