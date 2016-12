Unbekannte legen in Wil drei Feuer

Unbekannte legen in der Nacht auf Freitag in Wil gleich drei Brände. © Kapo SG

Die Feuerwehr Wil hatte in der Nacht auf Freitag alle Hände voll zu tun. Unbekannte legten innert kurzer Zeit drei Brände in der Stadt. Dabei zündeten sie verschiedene Gegenstände, wie Fahrplantafeln und eine Holzpalette an. Es entstand einen Sachschaden von mehreren tausend Franken.