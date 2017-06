Unbekannte wüten in der Badi Flawil

«Ich war überhaupt nicht erschrocken», sagt der Bademeister Roland Bott. Er war am Freitagmorgen der Erste der den Einbruch in der Badi «Böden»in Flawil bemerkt hat. «In dieser Freibadsaison und auch in den letzten Jahren wurde bei uns immer wieder eingebrochen. Dieses Mal waren aber professionelle Einbrecher am Werk», sagt Bott. Die Unbekannten hätten nicht etwa die Türe mit Gewalt aufgebrochen, sondern direkt das Schloss ausgebaut.

Im Kassenraum versuchten die Einbrecher den Tresor zu entwenden. Dies gelang ihnen nicht, trotzdem wurde er schwer beschädigt. Mehr Erfolg hatten die Einbrecher im Kioskbereich. Dort entwendeten sie einen Tresor und sämtliche Zigarettenstangen. Im Büro des Bademeister hinterliessen die Täter eine riesige Sauerei, schildert Bademeister Roland Bott. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen beläuft sich das Deliktgut auf über 11’000 Franken. Dazu kommt ein Sachschaden 8’000 Franken.

Bei der Gemeinde bestätigt man auf Anfrage von FM1Today, dass nach zahlreichen Einbrüchen nun Sicherheitsmassnahmen getroffen werden. Der Informationsbeauftragte der Gemeinde Flawil, Markus Scherrer sagt: «Wir prüfen zurzeit die Option von Überwachungskameras.»

Der Badebetrieb konnte am Freitag trotz des Einbruches wieder aufgenommen werden.

(red)