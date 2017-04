Unbekannte zünden Müllstation an

Am Sonntagmorgen haben Unbekannte eine Müllstation in Bludenz angezündet. In der Müllstation waren mehrere Container Papier, Kunststoff und Restmüll. Da sich die Station direkt neben einem Wohngebiet befindet, bemerkten die Anwohner den Brand relativ schnell und begannen das Feuer zu löschen.

Der Feuerwehr gelang es schliesslich den Brand in der Müllstation plus eines Balkons zu löschen. Um das Feuer gänzlich löschen zu können, musste die Feuerwehr einen Baum fällen. So konnte die Drehleiter aufgestellt werden.

Während des Brandes war keine Person gefährdet und es wurde auch niemand verletzt. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen mussten das Gebäude verlassen.

(red.)