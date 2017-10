Unbekannter bricht 25-Jährigem die Augenhöhlen

Nach einem Besuch im Club Blue befand sich am frühen Sonntagmorgen ein 25-jähriger Harder mit einem Freund auf dem Parkplatz vor dem Cineplexx, wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt. Ein unbekannter Mann – der in Begleitung von zwei oder vier Kollegen war – ging gegen 01.50 Uhr auf den 25-Jährigen zu, nahm in freundschaftlich an den Schultern und entfernte sich mit ihm von der Gruppe.

In der Folge schlug der Unbekannte dem Harder unvermittelt ins Gesicht, wodurch dieser bewusstlos zusammenbrach und sich schwere Verletzungen zuzog. Nach Polizeiangaben brach er sich das Nasenbein und die Augenhöhlen.

Anschliessend flüchtete der Täter unerkannt. Er wird als etwa 23-jährig, schlank bis mager und etwa 1.80 Meter gross beschrieben. Er stamme möglicherweise aus dem Balkan und habe dunkle, seitlich kurze Haare, einen längeren Bart und einen Schnauz. In der Tatnacht habe er ein hellblaues Jeanshemd sowie eine dunkle Hose getragen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Wer die Tat beobachtet hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Lauterach melden (+43 59 133 8132).

