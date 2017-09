Unbekannter setzt zwei Hasen aus

Den Hasen gehe es gut, sie seien offenbar nur für kurze Zeit ausgesetzt gewesen, bis sie die Stadtpolizei einfing. Am Dienstag 29. August fand eine Frau zum ersten Mal einen Hasen im Breitfeld an der Hafnersbergstrasse.

Am Samstag darauf rückte die Polizei aus, um wiederum am selben Ort einen Hasen einzufangen. Eine auffällige braunrote Hasenkiste stand in der Nähe des Fundortes. Die Polizei brachte die Hasen in ein Tierheim, beide sind wohlauf.

Nun sucht die Stadtpolizei St.Gallen Zeugen, die Angaben zu den ausgesetzten Hasen machen können.

(red)