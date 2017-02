Unbekannter zündet Mofa an

Um 22 Uhr begab sich eine unbekannte, männliche Person zum Fahrradunterstand in der Nähe der Bushaltestelle Breite. Dies berichtet eine Gruppe Jugendliche der Kantonspolizei St.Gallen. Der Täter schob ein Mofa auf die Strasse, wo er es offenbar starten wollte. Dies gelang dem Täter aber nicht. Daraufhin lehnte er es an eine Hecke, riss die Benzinleitung weg und zündete das Mofa an.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte das Motorrad löschen, bevor die Hecke in Brand geriet. Am Mofa entstand ein Sachschaden von rund 1‘000 Franken.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Unbekannte soll etwa 180 cm gross sein, blonde Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Personen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, zu melden.

(Kapo SG/red)