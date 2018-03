…und alle zieht es in den Süden

Wie jedes Jahr nutzen wieder unzählige Sonnenhungrige die Ostertage für Kurzferien im Süden. Und wie jedes Jahr führt das natürlich zu Stau vor dem Gotthard. Am Donnerstagnachmittag standen die Autos und Lastwagen teilweise über sechs Kilometer in Richtung Süden. Das entspricht über einer Stunde Wartezeit.

Auf der A13-Route über den San Bernardino staute es bis am frühen Nachmittag nicht.

Übrigens: Im Süden ist es über Ostern gar nicht so sonnig. Bis und mit Ostersonntag sind frostige vier Grad und Dauerregen angesagt. Erst am Montag sollte die Sonne vereinzelt wieder hinter den Wolken durchkommen. Aber dann stehen die meisten ja bereits wieder im Stau. Dieses Mal auf dem Weg zurück in den Norden.

(red.)