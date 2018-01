Und noch ein Derby-Sieg für Lugano

Lugano und Luca Fazzini haben im Derby wieder einmal die Nase vorn © KEYSTONE/PPR/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Das 4:3 in der Resega in der allerersten Runde bleibt Ambris einziger Derby-Sieg in dieser Saison. In der Valascia setzt sich Lugano nach einem 1:2-Rückstand bis zur 48. Minute noch 4:2 durch.Der Schlussabschnitt verlief packend.